Kadın hasta, hemşirenin saçlarını yoldu

Gaziantep’te bir hasta, görev başındaki hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saldırarak saçlarını yoldu. Yaşanan olayın ardından neye uğradığını şaşıran ve kendisine saldıran kadın hastadan şikayetçi olan hemşire, bir süre iş göremez raporu aldı.

NTV 10.09.2021 - 13:29 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 13:37

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