Kadın işçilerin serada zor mesaisi

Antalya'da kadın üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başladıkları seralarda en az 12 saat çalışıyor. Onları en çok sıcak hava zorluyor. Zor şartlarda çalışan kadın tarım işçileri, kazandıkları yevmiyelerle çocuklarını okutuyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor.
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NTV 01.05.2021 - 11:25| Son Güncelleme : 01.05.2021 - 11:45
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