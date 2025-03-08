Kadın komutanlar karada, havada, denizde
Nene Hatun’dan Sabiha Gökçen’den devraldıkları al bayrağı, gururla taşıyan sayısız kadın kahramanımız var… Kara, hava, deniz onlar için fark etmiyor. En zorlu eğitimleri bir bir geçiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir parçası oluyorlar. Onlar her daim fedakarlık yapan şanlı Türk ordusunun kadınları. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’e konuştu. Hepsi nasıl asker olmayı tercih ettiklerini, hayallerini anlattı.
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