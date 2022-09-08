Kadın sürücü kaza yaptı, direksiyona erkek geçti

Bursa’da bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrasında kadın sürücü araçtan indi, direksiyona yan koltuktaki erkek sürücü geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan sonra kaçıp gittikleri görülen iki sürücü aranıyor.
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