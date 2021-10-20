Kadın sürücüyü döven motorlu magandadan savunma: Erkek sandım
İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü, kadın sürücüyü tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Motosiklet sürücüsü ifadesinde, "Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu fark etmedim" dedi.
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