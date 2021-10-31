Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale

İstanbul Nişantaşı’nda trafikte çıkan kavgada 20 yaşındaki Atakan Sönmez göğsünden bıçaklandı. Can havliyle koşarak trafik polislerinden yardım isteyen Sönmez’in hayatını, ekip aracındaki kadın polis kurtardı. Sema Küçükşimşek, gencin tişörtüyle kanayan yaraya tampon yaparak kan kaybını en aza indirmek için yoğun çaba harcadı. Trafik nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamayınca bayılan genç polis aracıyla hastaneye yetiştirildi.
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