Kadın yolcu ıslanmamak için şemsiyesini açtı

Adana’da tavandaki havalandırması açık kalan bir dolmuşta ilginç anlar yaşandı. Bir anda bastıran yağmurdan korunmak isteyen bir kadın yolcu dolmuşta şemsiyesini açtı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, açık havalandırmadan içeriye giren yağmurun, şemsiyeye rağmen, yolcuları epey ıslattığı görüldü.

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