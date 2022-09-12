Kadın yolcuların taciz iddiası taksiyi karıştırdı

İstanbul’da Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcu, ‘şortlu bir kadının fotoğrafını çektiği’ iddiasıyla şoförle tartışmaya başladı. Taksi şoförü, kadın yolcuların trafik polisinden yardım istemesi üzerine polisin ‘dur’ ihtarına uymadı ve kaçtı. Telefonundaki fotoğrafları sildiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.