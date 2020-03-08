Kadına karşı şiddet ile mücadele

Kadınlarla ilgili en çok tartışılan başlıklardan biri şiddetle mücadele. Araştırmalar, beyaz yakalı kadınların da psikolojik ya da fiziksel şiddet mağduru olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda işyerinin tavrı önemli. İşyerinde destek birimi varsa kadınların yüzde 71'i oraya başvurmaktan yana.

NTV 08.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 10:29

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER