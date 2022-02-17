Kadına şiddeti engelleyen esnafa kılıçla saldırdılar

İstanbul Cihangir’de 7-8 kişilik bir grup, esnafa kılıç ve sopalarla saldırdı. İddiaya göre esnaf, yanındaki kadına şiddet uygulayan alkollü bir kişiyi engelledi. Sinirlenen adam bir süre sonra arkadaşlarını toplayarak esnafla kavgaya geldi. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde gruptakilerin ellerinde sopalar vardı ve bir kişi kılıçla gelmişti. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan grup dağıldı.
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