Kadını ittirerek yere düşürdü

İzmir'de bir kişi, park meselesi yüzünden tartıştığı kadını ittirerek yere düşmesine neden oldu. Başını çarpan kadın yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

NTV 30.07.2020 - 12:04 | Son Güncelleme : 30.07.2020 - 12:22

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