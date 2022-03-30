Kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Adana’da bir kişi sokak ortasında bir kadını tekme tokat dövdü. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, adamla kadının otoparkta bir süre tartıştığı görülüyor. Daha sonra kadına tekmelemeye başlayan adam, başına da defalarca yumruk atıyor. Görüntülerde çevreden koşanların adamı uzaklaştırdığı anlar da var.
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