Markette tacize dayak

İstanbul Taksim’de bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan İsrail uyruklu Abd Elkarem K'nin tacizine uğradı. Kadının eşi tarafından dövülen tacizci, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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NTV 23.07.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 23.07.2021 - 11:37
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