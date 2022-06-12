Kadının fotoğrafını çekti, tepki görünce telefonu parçaladı

İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre, bir kadının cep telefonuyla fotoğrafının çeken şüpheli, çevredeki vatandaşlardan tepki görünce telefonu parçaladı. Vatandaşların fotoğrafa bakmak için cep telefonunu almak istediği sırada şüpheli adam telefonu yere atarak parçaladı.

Haberler - İHA 12.06.2022 - 11:05 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 11:24

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