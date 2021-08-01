Kadınlar arasında 'laf atma' kavgası

İstanbul Taksim Meydanı'nda kadınlar arasında 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Uzun süre yaşanan kavgayı kimse ayıramadı. Birbirlerini yere yatırarak saçlarından çeken kadınlar dakikalarca kavga etti. Birçok kişi kadınların etrafına toplanarak kavgayı seyretti.

NTV 01.08.2021 - 10:55 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 11:36

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