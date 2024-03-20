Kadınlar yaşadıkları yerde de güvenli değil: 67 kadından 36'sı evlerinde öldürüldü
Türkiye'nin en acı veren sorunlarından biri kadın cinayetleri... Kadınlar artık evlerinde bile güvende değiller, şiddet de cinayetler de o evlerin içinde yaşanıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre ocak ve şubat aylarında 67 kadından 36'sı evinde öldürüldü. Hukukçular mevcut yasanın tam olarak uygulanmadığını söylüyor. (Haber: Tuana Çiftci)
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