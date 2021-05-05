'Kafa bandajı' ile göçmen kaçakçılığı: VIP kaçakçılık pasaport polisine takıldı
İstanbul Havalimanı’nda VIP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı. Varlıklı göçmenlere ‘Ameliyat olmuş hasta’ süsü vererek uçakla kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi. Polisin dikkati sayesinde yakalanan Lübnan asıllı göçmen Mohamad Al Jamal, pasaportu parayla aldığını itiraf etti. Polis aralarında pasaportu parayla satan insan kaçakçısının da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
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ntv.com.tr 05.05.2021 - 17:43| Son Güncelleme : 05.05.2021 - 17:57
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