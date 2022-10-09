Kafasında futbol topuyla Dünya Kupası’na doğru pedal çeviriyor
Katar’daki Dünya Kupası’nı izlemek için yaklaşık 80 gün önce bisikletle yola çıkan Meksikalı futbol antrenörü Juan Marquez Nieto, Türkiye’ye ulaştı. Ankara sokaklarında kafasında taşıdığı topla insanların ilgisini çeken 67 yaşındaki Nieto, ‘‘Türkler çok nazik ve çok cömertler. Seyahat ederken beni evlerine yemeğe, uyumaya davet ediyorlar’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.