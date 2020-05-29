Kafelerde virüs önlemleri (Masalara cansız manken yerleştirdiler)

Alışveriş merkezleri açıldı, kafe ve restoranlar ise gün sayıyor. Yeni dönem için hazırlıklar yapılıyor. İstanbul'da bir kafe sosyal mesafeyi sağlamak için cansız mankenleri kullanmaya karar verdi. Bir masa boşluk bırakmak yerine o masalara cansız mankenler yerleştirildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 29.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.