Kafelerde virüs önlemleri (Masalara cansız manken yerleştirdiler)

Alışveriş merkezleri açıldı, kafe ve restoranlar ise gün sayıyor. Yeni dönem için hazırlıklar yapılıyor. İstanbul'da bir kafe sosyal mesafeyi sağlamak için cansız mankenleri kullanmaya karar verdi. Bir masa boşluk bırakmak yerine o masalara cansız mankenler yerleştirildi.

NTV 29.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:33

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