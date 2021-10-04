Kağıt toplayıcıları polise taşla saldırdı: Polis havaya ateş açtı
İstanbul Ümraniye’de polis ve zabıta ekipleri kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kağıt toplayıcıları polis va zabıtayı taş yağmuruna tuttu. Polis grubu dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti ve havaya ateş açtı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Geçen hafta da 100’e yakın atık toplama deposuna baskın düzenlenmiş, 240 kağıt toplayıcısına ceza uygulanmıştı.
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ntv.com.tr 04.10.2021 - 16:10| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 16:25
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