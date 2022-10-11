Kağıt toplayıcısı yol isteyen esnafa döner bıçağıyla saldırdı
İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu bir kağıt toplayıcısı kendisinden yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldırdı. Dükkanının olduğu sokağa dönmeye çalışan pideci Şehmuz Aykurt, araç içinde kendisini korumaya çalıştı. Cama defalarca döner bıçağıyla vuran saldırgandan kurtulmak için araçtan indiği sırada bileği kesilen Aykurt, hastaneye kaldırıldı. Esnafın yakalarak dövdüğü bıçaklı saldırgan, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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