Kağıthane'de eski sevgili dehşeti!
İstanbul Kağıthane'de yaşayan 29 yaşındaki Özbekistanlı Madina D. 1 yıl önce ayrıldığı 26 yaşındaki eski sevgilisi Muhammet Onur Mutkan tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bindiği taksinin içerisinde dövüldü. Olaydan 2 gün sonra yakalanan saldırgan, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Hemen kadının kapısının önüne gelen saldırganın, “Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulunarak taşla saldırdı.
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