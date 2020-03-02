Kağıthane'de yangın paniği: Çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı

İstanbul Kağıthane'de bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kişinin görüntüsü cep telefonuna yansıdı.

02.03.2020 - 13:56 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 14:11

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