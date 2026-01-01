Kağıthane'de yokuşta kayan pikabın çarptığı 2 çocuk yaralandı

01.01.2026 21:27

AA

Yeşilce Mahallesi Damar Sokak'ta yokuş aşağı inerken kayan 34 FRT 676 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kar topu oynayan F.Z.E. (10) ile kardeşi Ö.H.E'ye (8) çarptı. Kazada 2 kardeş yaralandı.