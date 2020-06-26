Kahraman doktorları anlatan özel dosya NTV'de

Corona virüsle mücadelede ön cephede hiç kuşkusuz doktorlar var. Büyük bir özveriyle hastalarını kurtarmak için çalışan doktorların bir bölümü Covid-19'a yakalandı. Bazı doktorlar hayatını kaybetti, bazıları ise haftalarca yoğun bakımda süren tedavinin ardından hayata tutunabildi.

Kahraman doktorların hikayelerinin anlatıldığı özel dosya bu akşam 21'de NTV'de olacak.
Haber: Melike Şahin

NTV Haber 26.06.2020 - 14:38 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 15:04

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