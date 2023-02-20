Kahramanmaraş'ta 522 yıllık Ulu Camii enkaza döndü
Deprem tarihi yapılara da büyük hasar verdi. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Camii de o yapılardan biri... NTV ekibi Kutuluş Savaşı'nın sembol yapılarından Ulu Cami'deki son durumu görüntüledi. (Haber:Özgür Akbaş)
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