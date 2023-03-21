Kahramanmaraş'ta 7,6'lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraşta 6 Şubatta meydana gelen 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesinde cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasımın depreme odasında yakalandığı anlar var. Bir başka görüntüdeyse, ilk depremde enkazdan çıkarılarak hastaneye getirilen yaralılarla yakınlarının yaşadığı korku ve panik anları görülüyor.

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