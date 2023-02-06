Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremin sesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesi, Kocaeli Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından paylaşıldı. Depremin sesini işitilebilir hale dönüştürdüklerini söyleyen Jeofizik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu, ''Bu yıkıcı depremin ses karakteristiği incelendiğinde, ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını göstermektedir'' dedi.

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