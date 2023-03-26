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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı kamerada

Deprem bölgesindeki şehirlerden her gün ağır hasarlı bir binanın kendi kendine çöktüğü haberi geliyor. Çevrede güvenlik riski oluşturan hasarlı binaların kontrollü yıkımı için çalışmalar da yürütülüyor. Kahramanmaraşın Onikişubat ilçesinde de bir bina saniyeler içinde yerle bir oldu. (Haber:Çağdaş Özer)

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