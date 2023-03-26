Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
Deprem bölgesindeki şehirlerden her gün ağır hasarlı bir binanın kendi kendine çöktüğü haberi geliyor. Çevrede güvenlik riski oluşturan hasarlı binaların kontrollü yıkımı için çalışmalar da yürütülüyor. Kahramanmaraşın Onikişubat ilçesinde de bir bina saniyeler içinde yerle bir oldu. (Haber:Çağdaş Özer)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.