Kahramanmaraş'ta çadırkentte elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı
Kahmaramanmaraş'ta çadırkentte elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı, 8 çadır kül oldu. Yangının çıktığı çadırda kalan 3 kişilik aile hafif yaralı halde kurtarıldı. Çadırkentteki son durumu Star haber ekibinden Bensu Caymaz aktardı.
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