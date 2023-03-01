Kahramanmaraş'ta çadırkentte elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı

Kahmaramanmaraş'ta çadırkentte elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı, 8 çadır kül oldu. Yangının çıktığı çadırda kalan 3 kişilik aile hafif yaralı halde kurtarıldı. Çadırkentteki son durumu Star haber ekibinden Bensu Caymaz aktardı.

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