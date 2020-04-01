Kahramanmaraş'ta evine dön diyen polise ''İyilik ve güzellik partisi kuracağım''
Corona virüs önlemleri kapsamında denetimlerde bulunan bölge ekipleri, Kahramanmaraş'ta yaşlı bir kadına evine gitmesi yönünde uyarıda bulundu. Yaşlı kadın uyarıya, ''İyilik ve güzellik partisi kuracağım'' şeklinde yanıt verdi. Polisler ise yaşlı kadına ''Tam sen parti kur 5 oy bizden'' dedi.
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İHA 01.04.2020 - 14:06| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 14:22
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