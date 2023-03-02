Kahramanmaraş'ta görev yaptığı apartmanın yıkıldığı anı görüntüledi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında ailesiyle dışarı çıkmayı başaran apartman görevlisi, binanın 7,6'lık ikinci depremde yıkılışını cep telefonuyla kaydetti. Aynı deprem anına ait, bir yerel televizyonun güvenlik kameralarının kaydettiği yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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