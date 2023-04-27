Kahramanmaraş'ta hasarlı binadan fahiş kira talebi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta felaketten önce de kiralık daire sıkıntısı vardı. Yüzlerce binanın yıkılmasıyla kiralık daire talebi daha da yükseldi. Bazı fırsatçı ev sahipleri ise evlerine yüzde yüze varan zamlar yaptı. Az hasarlı olup da oturum izni verilen binalarda ise tadilat çalışmaları devam ediyor. (Haber:Çağrı Ulu Kamera:Zafer Karakaş)

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