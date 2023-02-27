Kahramanmaraş'ta hasarlı fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan metal fabrikasına ürün çıkarmak için giren işçiler, tavan ve kolonların çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökme sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. İddiaya göre, iş yeri sahibi bazı işçileri malları çıkarmak için çağırdı ve ''Gelmezseniz işten çıkarılacaksınız'' diye tehdit etti.

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