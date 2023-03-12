Kahramanmaraş'ta itfaiyecinin enkazdan oğlunu kurtardığı anlar

Deprem bölgelerinden kurtarılma hikayeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta görev yapan itfaiyeci Hacı Murat Özsığınan, depremden saatler önce 13 yaşındaki oğlunu yatılı okula bırakmıştı. O bina ilk depremde yıkıldı ve itfaiyeci baba, enkazda kalan oğlunu kurtarmayı başardı. (Haber:Rojbin Hayrullahoğlu Kamera:Zafer Karakaş)
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