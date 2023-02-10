Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay kırığı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkelli Köyü'nde kilometrelerce uzanan fay kırığı havadan görüntülendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ''Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda'' dedi.
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