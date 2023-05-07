Kahramanmaraş'ta markette alışveriş yapan kadınlara saldırı
Olay Kahramanmaraş, Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. 3 kadın, marketin önündeki manav bölümünden sebze alırken yanlarına bir erkek geldi ve kadınlardan birine tokat attı. Diğer kadınlar tepki gösterince şüpheli erkek, diğer 2 kadına da vurdu. Şüpheli olayın ardından gözaltına alındı.
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