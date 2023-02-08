Kahramanmaraş'ta stadyum çadırkente dönüştürüldü

Depremin ardından ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri barınma... Bölgede çadıra, konteynere ihtiyaç var. Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Stadyumu çadırkente dönüştürüldü. Evleri yıkılan ya da risk nedeniyle evlerine giremeyen depremzedeler çadırkentte kalmaya başladı. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya)
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