Kahramanmaraş'taki deprem anından yeni görüntü

Türkiye'yi sarsan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, depremin etkisiyle gökyüzünün birkaç kez aydınlanması ve ardından şehrin elektriklerinin kesilmesiyle karanlığa gömüldüğü görüldü.

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