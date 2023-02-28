Kahramanmaraş'taki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da bir iş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler, sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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