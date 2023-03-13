Kahramanmaraş'taki ilk depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisi, ortaya çıkan yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarında, 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrasında binaların yıkılışı, ortaya çıkan ışık patlamaları ve evlerinden çıkabilenlerin panik ve korkuyla kaçmaya çalıştıkları anlar görülüyor.
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