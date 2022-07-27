Kahvaltı hazırlarken alevler arasında kaldı

İstanbulk Avcılar’daki bir halı yıkama atölyesinin mutfağında gaz kaçağı sonucu patlama oldu. Kahvaltı hazırlamak için mutfağa giren Mahmut Bingöl, ocağın düğmesini çevirdiği anda alevler arasında kaldı. Bacaklarında yanıklar oluşan Bingöl, ‘‘Gaz kaçağı varmış, fark etmedim. Ucuz atlattık’’ dedi.

Haberler - DHA 27.07.2022 - 11:46 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 11:58

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