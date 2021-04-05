‘Kahve’ gören herkesi şaşırtıyor!

Adana’da yaşayan Burçin Umay’ın bir haftalıkken evine aldığı ve Kahve adını verdiği kuzu, görenleri şaşırtıyor. Cips yemeyi çok seven, evin kedi ve köpeğiyle çok iyi anlaşan Kahve, sahibiyle birlikte işe bile gidiyor. Kahve’nin biraz yaramaz olduğunu, bol bol tabak ve bardak kırdığını anlatan Umay ‘‘Onun için bahçeye bir ev yapıyoruz. Pembeye boyayıp duvarlarına fotoğraflarını asacağız’’ dedi.
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ntv.com.tr 05.04.2021 - 16:27| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 16:47
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