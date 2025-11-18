Kahve yerine deterjan içirdi! Genç kadının durumu kritik
18.11.2025 16:20
Son Güncelleme: 18.11.2025 16:27
DHA
Beyoğlu'nda kafede kahve yerine bulaşık deterjanı içirilen kadın zehirlendi.
İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan 26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Turtura, kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı.
Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili kafe işletmecisi 2 kişi gözaltına alındı.