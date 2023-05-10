Kalabalığın arasında seyreden scooterlı genç, kadına çarptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafiğe kapalı caddede elektrikli scooterin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Cadde esnafı trafiğe kapalı alanda kontrolsüz şekilde scooter kullanılmasına tepki gösterdi.
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