Kalbi duran yavru kediyi suni teneffüsle kurtardı

Samsun'da kalbi duran kedi yavrusunu suni teneffüs yapan mahalle bekçisi kurtardı. İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, Baruthane Mahallesi'nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu fark etti. Kediyi avucunun içerisine alan bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Anadolu Ajansı 02.05.2021 - 23:39 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 01:39

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