Kalçası kırılan ‘Şeker’ isimli köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
Manisa’da yağmurdan korunmak için park halindeki kargo aracının altına sığınan 6 köpekten 3’ü ezildi. Durumu fark eden hayvanseverler yaralanan köpeklere sahip çıktı. Şeker adındaki köpeğin kalçasında kırık oluştuğu için ameliyat olacağını ve 5 bin TL tedavi ücretini toplamaya çalıştıklarını anlatan Şule Kazımoğlu ‘‘Kargocuya ulaştık. Yardımcı olacağını söyledi ama sonra bizi engelledi. Sürücü hakkında şikayetçi olduk’’ dedi.
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