Kaldırıma çıkan araç iki kişiye çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Hamit Yılmaz idaresindeki araç yoldan kaldırıma çıkarak iki kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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NTV 02.07.2021 - 09:59| Son Güncelleme : 02.07.2021 - 10:08
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