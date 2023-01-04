Kaldırıma çıkan taksici scooter kullanan kadına çarptı
İstanbul Esenyurt'ta kaldırıma çıkan taksici, scooter kulanan bir kadına çarpıp uzaklaştı. İhbar üzerine trafik polisleri tarafından durdurulan taksici ''Aracımda hasta vardı. Onu acil hastaneye yetiştirmek için çıktım. Kaldırımdaki kadını uyardım, sağa çekti'' diyerek kendini savunmaya çalıştı. 4 bin 64 lira ceza kesilen taksicinin ruhsatına da 10 gün süreyle el konuldu.
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