Kaldırımda servis bekleyen öğrenciler kazadan kıl payı kurtuldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada kaldırımda okul servislerini bekleyen iki öğrenci, üzerlerine savrulan otomobilden elektrik direğine çarparak durması sonucu kıl payı kurtuldu. Kazada, sürücülerden Yusuf F., hafif yaralandı.

Haberler - NTV 08.12.2021 - 14:52 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 15:03

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